“L’hantavirus contratto da due turisti durante birdwatching in una discarica in Argentina”

L'ipotesi dei funzionari argentini su come sia iniziato il focolaio a bordo della nave da crociera Mv Hondius: tutto sarebbe iniziato a Ushuaia

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C’è una prima ipotesi su come l’hantavirus è arrivato a bordo della nave da crociera MV Hondius dando il via a un focolaio che ha già provocato 3 morti e altri 8 contagiati. Secondo due funzionari argentini, citati dall’Associated Press, il virus sarebbe stato contratto durante un’escursione di birdwatching fatta da una coppia in una discarica a Ushuaia, in Argentina. In quell’occasione, potrebbero essere entrati in contatto con i topi portatori dell’infezione.

I due turisti sarebbero una coppia olandese, probabilmente la stessa che ha perso la vita insieme a una cittadina tedesca. In precedenza, le autorità avevano affermato che Ushuaia e la circostante provincia della Terra del Fuoco non avevano mai registrato alcun caso di hantavirus. L’indagine – hanno dichiarato ancora i funzionari – è tutt’ora in corso. Intanto è scattata la caccia alla profilazione dei contatti di coloro che hanno abbandonato la nave dopo l’inizio del contagio. Si tratterebbe di 23 persone, compreso il cittadino svizzero poi ammalatosi e ora ricoverato a Zurigo.

Un altro passeggero, poi deceduto a causa di un’infezione da hantavirus, era salito brevemente a bordo di un volo Klm da Johannesburg ai Paesi Bassi, ma fu fatto scendere dall’aereo prima del decollo: “A causa delle sue condizioni in quel momento, l’equipaggio ha deciso di non consentirgli di viaggiare su questo volo”, ha affermato Klm, riferendosi al volo KL592 da Johannesburg ad Amsterdam del 25 aprile alle 23.15 ora locale.

L’Oms ha ribadito nelle scorse ore che al momento il rischio per la sanità mondiale “resta basso”. Tuttavia, sono diverse le contromisure scattate in diversi Paesi. Si è mossa anche l’Italia: “A bordo della nave non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana”, ha affermato il ministero della Salute spiegando di aver già trasmesso un’informativa alle Regioni e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e “continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell’ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica”.