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Ultimo aggiornamento: 20:43

Intercettazioni, il ministro Piantedosi risponde a Melillo: “Segnalazione importante, faremo un’analisi”

di Simone Bauducco
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Dopo l’allarme lanciato dal procuratore nazionale antimafia sui rischi della nuova legge sulle intercettazioni, il ministro dell’interno
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“Una segnalazione importante e autorevole su cui faremo un’analisi”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commenta così la lettera inviata dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo a lui e al ministro della Giustizia Carlo Nordio per denunciare i pericoli della legge sulle intercettazioni che rischierebbe di frenare le indagini sulla mafia.

“Ci stiamo lavorando, faremo un’analisi anche con i rappresentanti delle forze di polizia, quindi anche con riscontro oggettivo. È un’autorevole segnalazione che noi teniamo nella giusta considerazione, quindi la valuteremo senz’altro – ha aggiunto Piantedosi – vedrò domani il procuratore nazionale antimafia a Napoli per altre cose, quindi sarà anche un’occasione per parlarne e poi ne parlerò col collega della Giustizia e vedremo”.

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