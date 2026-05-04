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“Una segnalazione importante e autorevole su cui faremo un’analisi”. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commenta così la lettera inviata dal procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo a lui e al ministro della Giustizia Carlo Nordio per denunciare i pericoli della legge sulle intercettazioni che rischierebbe di frenare le indagini sulla mafia.

“Ci stiamo lavorando, faremo un’analisi anche con i rappresentanti delle forze di polizia, quindi anche con riscontro oggettivo. È un’autorevole segnalazione che noi teniamo nella giusta considerazione, quindi la valuteremo senz’altro – ha aggiunto Piantedosi – vedrò domani il procuratore nazionale antimafia a Napoli per altre cose, quindi sarà anche un’occasione per parlarne e poi ne parlerò col collega della Giustizia e vedremo”.