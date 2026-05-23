Dopo la Procura di Belluno, anche la Procura regionale della Corte dei Conti del Veneto ha avviato un’inchiesta sull’appalto da 35 milioni di euro per la cabinovia Apollonio-Socrepes di Cortina d’Ampezzo. Nel primo caso, l’ipotesi formulata nei decreti di perquisizione eseguiti il 21 luglio dallo Sco della Polizia a Roma, Milano, Cortina, Napoli e Brescia è di turbativa d’asta. I magistrati contabili stanno seguendo, invece, la pista dei danni erariali causati da un’opera che avrebbe dovuto costare 22 milioni di euro ed è stata assegnata la scorsa estate alla società bresciana Graffer in una corsa contro il tempo disastrosa, visto che l’impianto è ancora incompiuto, mentre avrebbe dovuto essere pronto per il 6 febbraio, data di inizio delle Olimpiadi.

Le iniziative delle due magistrature si intrecciano, anche perché puntano all’acquisizione degli stessi documenti, che tracciano la storia di un appalto controverso e tribolato. Il procuratore bellunese Massimo De Bortoli ha potuto sequestrare anche i dispositivi elettronici, computer e telefonini, mentre la Procura contabile, diretta dal procuratore Paolo Crea, ha inviato una formale richiesta a Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, braccio operativo del ministro Matteo Salvini, chiedendo i documenti tecnici e progettuali della cabinovia.

Sul piano penale sono finiti nell’elenco degli indagati tre nomi: Fabio Massimo Saldini, commissario straordinario di Simico; Angelo Redaelli, rappresentante legale di Graffer; e l’ingegnere Valeria Cepi, responsabile unico del procedimento. L’inchiesta dovrà accertare se sia fondato il sospetto che Graffer venne favorita nell’assegnazione dell’appalto, mentre i due colossi degli impianti a fune (l’altoatesina Leitner e l’austriaca Doppelmayr) avevano rinunciato a gareggiare, ritenendo che non ci fossero i tempi per garantire l’esecuzione e la sicurezza dell’opera, costruita su una frana. Nessun nome, al momento, nel dossier contabile aperto a Venezia.

Nel mirino ci sono, quindi, la società pubblica che ha un portafoglio di quasi 4 miliardi di opere pubbliche e la società privata che fa riferimento all’imprenditore Sergio Lima. L’avvocato bergamasco Benedetto Mario Bonomo, che assiste Graffer, ha dichiarato al Fatto Quotidiano: “Seguo da anni i processi che vengono intentati all’azienda e li ho vinti tutti. Nell’ultimo caso, a Verona, c’è stata l’assoluzione per la cestovia del Garda. Non è facile per una piccola impresa muoversi in un mondo di monopoli impressionanti”. In realtà Lima è stato salvato, in passato, anche dalla prescrizione.

La storia di Graffer è singolare. Come può una società che aveva fatturato 8 milioni nel 2024 e che in qualche occasione ha avuto difficoltà nel portare a buon fine i lavori ottenere tre appalti per costruire cabinovie a Cortina, Bormio e Livigno, del valore complessivo di 132 milioni di euro? La domanda aleggia sull’inchiesta bellunese per turbativa d’asta, considerando che i Giochi invernali olimpici si sono trasformati in una specie di generosa lotteria per l’impresa bresciana. Solo in un caso ha vinto una gara d’appalto; negli altri due ha beneficiato di una procedura negoziata, quando le aste erano andate deserte.

A Cortina 35 milioni

L’impianto di Socrepes ha un costo di 34 milioni 930 mila euro. Nel 2024, quando l’ingegnere Cepi era Rup del procedimento, il valore indicato nella determina a contrarre era di 22 milioni 91 mila euro. La procedura ristretta era stata avviata nel febbraio 2024, ma solo un anno dopo era stata avviata una preselezione, alla quale avevano manifestato interesse sia Leitner sia Doppelmayr. Il 15 marzo 2025 una fuga di notizie su un quotidiano locale aveva svelato i due nomi, prima ancora della presentazione delle offerte.

L’architetto Saldini aveva così annullato la gara, riproponendola a fine maggio. Era andata deserta, evidentemente perché l’opera era stata considerata irrealizzabile nei tempi richiesti. A quel punto si era presentata Graffer, candidandosi a eseguire i lavori in associazione con la bresciana Ecoedile e la bellunese Dolomiti Strade. Saldini aveva firmato l’affidamento diretto, anche se Graffer era risultata un’assemblatrice di competenze diverse, avendo acquistato le cabine in Turchia e le componenti da altre imprese italiane. Il valore di 35 milioni (comprensivo di Iva e oneri) è indicato nel sito di Simico.

A Bormio 44 milioni

Un andamento simile riguarda “il nuovo impianto a fune per l’arroccamento a servizio della venue di gara ‘Stelvio Alpine Centre’” a Bormio. Anche in questo caso non è stato ultimato per le Olimpiadi, visto che i cantieri non sono ancora stati avviati. L’importo complessivo è di 44 milioni 800 mila euro, per un intervento suddiviso in due tronchi, da realizzare in 440 giorni. Nella primavera 2025 erano state invitate alla procedura ristretta sopra soglia comunitaria (Rup era l’ingegnera Cepi) le solite Leitner e Doppelmayr. La gara europea (da 23 milioni di euro) era andata deserta il 24 giugno, ma il 4 luglio era arrivata a Simico una nota di Graffer che si candidava, come aveva fatto per Socrepes. Seguendo il criterio dell’estrema urgenza, la società pubblica aveva affidato l’appalto all’Ati composta da Graffer, Mondino Costruzioni e Monte P.

A Livigno 52 milioni

A Livigno, in provincia di Sondrio, il terzo impianto assegnato a Graffer è ancora più consistente: 52 milioni 255 mila euro per il collegamento a fune dei versanti Carosello, Freita e Valfin, con un parcheggio coperto da 500 posti auto in corrispondenza della stazione intermedia. In questo caso Graffer, sempre in raggruppamento con Ecoedile e Dolomiti Strade, ha vinto una gara aperta fissata per un valore complessivo di 42,7 milioni di euro più Iva. È riuscita a sconfiggere il colosso Doppelmayr con un’offerta stracciata, pari a 30 milioni 389 mila euro. I lavori non sono ancora cominciati, nonostante l’assegnazione risalga al settembre dell’anno scorso.