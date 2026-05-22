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“Non ho mai parlato con un testimone, mai incontrato un testimone, mai interloquito con l’ex maresciallo Marchetto”. Con queste parole l’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, ha respinto in modo netto la denuncia di Stefania Cappa, che tramite il suoi legali, ha presentato una querela contro il legale, un inviato delle Iene e l’ex comandante di Garlasco (prescritto in Cassazione per aver testimoniato il falso nel processo di primo grado ad Alberto Stasi). Il legale è intervenuto nel corso della trasmissione Ore14 Sera, condotta da Milo Infante. I reati denunciati dalla Cappa sono istigazione a diffamazione e calunnia.

De Rensis ha definito l’ipotesi accusatoria come “una cosa che sul pianeta Terra non riusciamo a capire”, ribadendo di aver sempre mantenuto un comportamento corretto e trasparente nel corso della sua attività difensiva. Il legale ha anche sottolineato come la sua decisione di raccontare pubblicamente alcuni episodi non sia frutto di strategia comunicativa, ma conseguenza diretta delle contestazioni ricevute. De Rensis parla di “vergognosa bufala” e ora “non si fanno prigionieri”.

La posizione del legale di Stasi

Nel suo intervento televisivo, De Rensis ha insistito sul fatto di non aver mai intrattenuto rapporti con testimoni o soggetti coinvolti nelle indagini, respingendo qualsiasi ipotesi di interferenza o comportamento scorretto. Il penalista ha inoltre affermato di sentirsi “ferito” dalle accuse e di vivere la vicenda come un attacco personale alla propria reputazione professionale. “Se avessi voluto speculare su questo fatto l’avrei veicolato prima”, ha dichiarato, aggiungendo che la scelta di rendere pubblica la ricostruzione è conseguenza diretta della denuncia ricevuta. “Dal momento che la signora Cappa ha deciso di portarmi in una Procura della Repubblica, adesso diventa una questione tra me e lei e ce la vedremo nelle sedi opportune”.

Il legale ha infine rivendicato il proprio approccio al caso Garlasco, sottolineando come, fin dall’inizio del suo incarico nel 2022, abbia mantenuto come riferimento costante la centralità dell’indagine e il rispetto della memoria di Chiara Poggi.

Consulenze della difesa Sempio pronte

Intanto sono sostanzialmente pronte e verranno depositate all’inizio della prossima settimana le sei consulenze della difesa di Andrea Sempio, accusato dell’omicidio di Chiara Poggi nell’inchiesta che la Procura di Pavia ha chiuso lo scorso 7 maggio sul delitto di Garlasco.

Come è stato riferito nei giorni scorsi dall’avvocato Liborio Cataliotti, uno dei difensori del 38enne, le relazioni relative agli accertamenti di parte saranno depositate entro i termini di 20 giorni dalla notifica dell’avviso di conclusione dell’indagine, come prevede il codice.

Le relazioni saranno corredate da una memoria dei difensori che punta a smontare il capo di imputazione. Al vaglio l’eventuale istanza di interrogatorio: il loro assistito da sempre si dichiara estraneo. Tra le consulenze, oltre a quella personologica, ce ne sono una medico-leqale sulle cause e i tempi del decesso, una antropometrica, per verificare se le impronte possono collimare con le impronte lasciate dalle scarpe dell’assassino. L’avvocata Angela Taccia ha dichiarato che i loro esperti escludono che Sempio possa calzare una numero di scarpe 42 indossate dal killer delle 26ennne. Anche le sentenze che assolvevano Stasi avevano stabilito che l’assassino calzasse scarpe Frau, taglia 42, con suola a pallini.