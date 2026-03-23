Referendum, Grosso (presidente Comitato per il No): “Ha perso chi non voleva la legge uguale per tutti”

“Sicuramente ha vinto la Costituzione, ha perso chi la Costituzione voleva cambiare per affievolire le garanzie di autonomia e di indipendenza della magistratura, e quindi in qualche modo mettere a repentaglio quel principio che sta scritto dietro le spalle dei giudici nelle aule giudiziarie: la legge è uguale per tutti”. Lo ha detto Enrico Grosso, presidente onorario del comitato “Giusto dire no” promosso dall’Associazione nazionale magistrati, commentando gli esiti del referendum in conferenza stampa nella sede di Libera.