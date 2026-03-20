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Ultimo aggiornamento: 16:33

Referendum, l’intervento di Scanzi per il No citando Calamandrei: “Passare dai padri costituenti a soggetti come Nordio e Donzelli, non vogliamoci così del male”

di Redazione Giustizia
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L'intervento di Scanzi all'evento per il No organizzato dal Fatto Quotidiano
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“I motivi per cui voterò no credo li conosciate e siano persino scontati ormai, voteremo No per difendere la magistratura, dare una spallata a questo governo di scappati di casa, anche soltanto per fare dispetto a Bocchino che mi sembra un ottimo motivo”. Così Andrea Scanzi all’evento organizzato dal Fatto Quotidiano al Teatro Italia a Roma, La Costituzione è NOstra.

Scanzi ricorda di votare No anche per “coltivare la memoria” e legge quindi alcuni estratti di un libro di Piero Calamandrei, Elogio dei giudici scritto da un avvocato, “fatto uscire a metà degli anni ’30 e concluso nel 1954”.

“Passare da padri costituenti come Calamandrei, De Gasperi, Terracini a questi soggetti qua, Nordio, Donzelli, Gasparri. Non vogliamoci così del male“, conclude.

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A cura di Paolo Frosina
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