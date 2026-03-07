Il mondo FQ

Meloni: “Abbiamo disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro. Ci coordiniamo con gli altri Stati europei”

Le dichiarazioni della premier in un video pubblicato sui social sulla guerra in Iran
“Per garantire la sicurezza dei confini dell’Unione europea abbiamo anche disposto il dispiegamento di una fregata italiana a Cipro, un atto che è di solidarietà europea, ma soprattutto di prevenzione”. A dichiararlo in un video pubblicato sui social è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Tiene comunque a precisare che la linea del governo “è chiara”: “L’Italia non è parte del conflitto e non intende diventare parte del conflitto. Noi lavoriamo, per quanto possibile, all’obiettivo di ridurre le tensioni e verificare se vi sia ancora una possibilità di riprendere i negoziati”.

“Certamente siamo in una fase difficile. Pero il governo è impegnato a proteggere la sicurezza dell’Italia, la sicurezza dei suoi cittadini, impegnato a sostenere ogni iniziativa volta alla ricerca della pace”, ha aggiunto. Meloni sottolinea anche di avere in queste ore promosso “un confronto stretto tra Italia, Francia, Germania, Regno Unito, avviando un coordinamento tra quattro grandi Stati europei per affrontare insieme questa crisi e per rafforzare l’azione diplomatica. Con il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz, il primo ministro britannico Starmer abbiamo condiviso la necessità di lavorare insieme per evitare il più possibile un’ulteriore escalation e contribuire alla stabilità internazionale”.

Un accenno anche al problema del caro carburanti: “Stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile”, ha dichiarato rispondendo così anche all’appello lanciato dalla segretaria del Pd che chiedeva di ridurre i costi per le famiglie.

