Botta e risposta tra il governo e la segretaria del Pd: "Usare l'extragettito Iva restituendolo ai cittadini e abbassando le accise di tutti", dice Schlein

È botta e risposta tra il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e la segretaria del Pd Elly Schlein al quale in serata si aggiunge la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’argomento è l’aumento dei prezzi dei carburanti seguito alla guerra in Iran. In tarda mattinata la leader dem si rivolge al governo puntando il dito sulle conseguenze “delle azioni militari di Trump a danno di famiglie e imprese italiane”: “L’inflazione riprende a salire e la benzina è arrivata attorno ai 2 euro”.

Schlein, ricordando le dichiarazioni di Giorgia Meloni che prometteva l’abolizione delle accise, avanza una proposta all’esecutivo: “Può attivare subito le cosiddette accise mobili, un meccanismo adottato molti anni fa e mai attuato”. “Siccome con i prezzi stellari della benzina non aumentano solo gli extraprofitti di chi la vende ma pure il gettito Iva che entra nelle casse dello Stato, noi proponiamo di usare quell’extragettito Iva restituendolo ai cittadini e abbassando le accise di tutti“, dichiara la segretaria del Pd nel suo intervento alla tappa conclusiva a Roma del percorso di ascolto L’Italia che sentiamo.

Poche ore dopo la risposta arriva dal ministro dell’Economia: “È una norma che abbiamo introdotto noi già dal 2023, vedremo di adattarla. Se ci sono margini? Li troveremo“, ha detto Giorgetti entrando allo stadio Olimpico in occasione della partita del Sei Nazioni tra Italia e Inghilterra. Subito dopo è sempre Schlein a replicare sottolineando di “prendere atto delle parole di apertura” del ministro. “Adesso Giorgia Meloni dalle parole passi ai fatti perché bisogna proteggere famiglie e imprese dalle conseguenze economiche di questa guerra”, sottolinea la leader del Pd.

In serata è la stessa premier a intervenire affermando che il governo è “al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione”. Meloni ricorda che sono state attivate taskforce “per monitorare l’andamento dei prezzi dell’energia, della benzina, dei generi alimentari e per combattere la speculazione”. In merito alla richiesta che arriva “da alcuni partiti dell’opposizione”, Meloni fa sapere che l’esecutivo sta “valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile”. “È lo strumento della sterilizzazione – rivendica – che avevamo scritto nel programma di governo e la sua attivazione è allo studio già da qualche giorno da parte Mef”, conclude.