“Criminali senza scrupoli che hanno piegato le loro competenze imprenditoriali al perseguimento del soldo facile”, si legge nelle 291 pagine del decreto di confisca di 205 milioni di euro contro i fratelli Cuono, Giovanni e Salvatore Pellini.

Lo Stato si è così riappropriato di quanto restituito due anni fa, per un vizio formale, agli imprenditori responsabili di uno dei peggiori disastri ambientali nella Terra dei Fuochi. La confisca è stata disposta dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli (presidente Teresa Areniello) per i fratelli Pellini, che operavano nel settore del recupero, smaltimento e riciclaggio di rifiuti urbani e industriali. Uno di loro era un carabiniere, fu sospeso dal servizio nel 2006.

Il Gico del Nucleo della Polizia economica finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha messo i sigilli a 8 aziende tra Napoli, Frosinone e Roma, 224 immobili tra Napoli, Salerno, Caserta, Cosenza, Latina e Frosinone; 75 terreni; 70 rapporti finanziari, 72 auto, 3 barche e 2 elicotteri. Secondo le indagini parte delle loro ricchezze sono frutto del traffico illecito di rifiuti nella cosiddetta Terra dei Fuochi. Siamo forse al dunque di una lunga e tortuosa vicenda giudiziaria iniziata nel 2017 e culminata tra mille polemiche nel marzo 2024, quando la Cassazione decise di restituire ai Pellini un patrimonio di circa 220 milioni di euro a causa della tardività del decreto di confisca di secondo grado.

La Procura di Napoli guidata da Nicola Gratteri e le Fiamme gialle hanno però riavviato le indagini patrimoniali, che hanno evidenziato una marcata sproporzione tra i beni posseduti e i redditi dichiarati, ed hanno confermato la pericolosità “qualificata” dei Pellini derivante dal traffico illecito di rifiuti perpetrato nella “Terra dei Fuochi” dai quali è conseguita la loro condanna definitiva per disastro ambientale. el maggio 2024 la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli ha nuovamente sequestrato i beni e, con decreto depositato il 19 febbraio 2026, all’esito dell’istruttoria camerale, ha disposto la confisca, ribadendo la perdurante pericolosità qualificata degli imprenditori colpiti dalla confisca, la strutturale e significativa sproporzione tra il patrimonio accumulato nel tempo e i redditi leciti dichiarati, e l’inidoneità delle giustificazioni difensive.

Nel decreto i giudici hanno evidenziato la “concreta e grave capacità criminale” degli imprenditori che ha provocato “conseguenze devastanti nei territori interessati e per l’ambiente nonché per gli animali e le persone, per le quali la relazione di malattie tumorali a quelle attività che avvelenavano i terreni è più che un sospetto”. I fratelli Pellini quindi “non erano onesti imprenditori, per errore impattati nell’illecito”.