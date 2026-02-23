“Scusate, ho appena scoperto che è morta mia nonna. Le avevo fatto una promessa”: il dramma di Eileen Gu dopo l’oro

“Scusate ma ho appena scoperto che mia nonna è venuta a mancare. Lei ha avuto un ruolo molto importante nella mia vita e l’ho sempre ammirata, mi ha ispirata”. Dai festeggiamenti al dramma. L’ultimo giorno delle Olimpiadi di Milano–Cortina per Eileen Gu sono stati un vortice di emozioni. La campionessa di sci freestyle cinese ha infatti vinto l’oro nell’halfpipe nella mattinata di domenica, ma subito dopo ha appreso della morte della nonna.

Motivo per cui Eileen Gu si è presentata in ritardo in conferenza stampa dopo aver festeggiato sul podio. Una figura centrale nella sua vita, come racconta la campionessa cinese, a cui prima delle Olimpiadi aveva fatto una promessa: “Non le ho promesso che avrei vinto, ma che sarei stata coraggiosa, proprio come lei”. Un concetto, quello del coraggio, a cui Eileen Gu fa spesso riferimento nelle proprie conferenze stampa: “Sono davvero felice di essere riuscita a mantenere questa promessa che avevo fatto a mia nonna e spero di averla resa orgogliosa”.

Un successo – quello nell’halfpipe – che assume così ulteriore valore per l’atleta cinese. Prima dell’oro all’ultima giornata, Eileen Gu aveva già ottenuto due argenti: uno nello slopestyle e uno nel big air, dove Flora Tabanelli aveva invece vinto il bronzo. Proprio dopo i due argenti, la campionessa dello sci freestyle era diventata virale per la risposta a un giornalista che gli chiedeva se fossero “due ori persi“.

“Vincere una medaglia alle Olimpiadi già ti cambia la vita. Farlo cinque volte è esponenzialmente più difficile, perché ogni medaglia è ugualmente difficile da ottenere per me, ma le aspettative degli altri aumentano, giusto? Quindi questa idea delle ‘due medaglie perse’, a essere del tutto sincera con voi, penso sia una prospettiva un po’ ridicola da adottare”, aveva dichiarato Eileen Gu. Poi il trionfo nella categoria in cui è “regina” e la triste notizia arrivata pochi minuti dopo. Per Eileen Gu è la sesta medaglia totale alle Olimpiadi: tre d’oro, tre d’argento.