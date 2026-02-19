“Vincere una medaglia alle Olimpiadi è un’esperienza che ti cambia la vita, per ogni atleta”. Eileen Gu come Giannis Antetokoumpo. O quasi. La sua risposta – e il suo discorso a seguire – a una domanda di un giornalista dopo i due argenti vinti tra big air femminile (gara in cui l’italiana Flora Tabanelli ha vinto il bronzo) e slopestyle ha ricordato a tanti sui social il discorso tenuto dal campione greco Nba. L’atleta statunitense è tra le più vincenti dello sci freestyle e già da giovanissima, diciottenne, vinse due medaglie a Pechino 2022. Adesso due argenti ai Giochi di Milano-Cortina: uno nel big air e uno nello slopestyle.

Dopo la domanda di un giornalista che gli chiedeva se “queste due medaglie fossero due argenti vinti o due ori persi“, la campionessa cinese è scoppiata in una risata già iconica sui social, rispondendo poi così: “Vincere una medaglia alle Olimpiadi già ti cambia la vita. Farlo cinque volte è esponenzialmente più difficile, perché ogni medaglia è ugualmente difficile da ottenere per me, ma le aspettative degli altri aumentano, giusto? Quindi questa idea delle ‘due medaglie perse’, a essere del tutto sincera con voi, penso sia una prospettiva un po’ ridicola da adottare. Sto mostrando il mio miglior sci. Sto facendo cose che letteralmente non sono mai state fatte prima. Penso che questo sia più che sufficiente. Ma grazie“, ha concluso l’atleta.

Un pensiero che ha ricordato appunto il discorso di Antetokoumpo che, dopo una serie deludente persa dai Milwaukee Bucks nei playoff Nba, tenne una “lezione” sul fallimento, parola che secondo il campione greco non esiste nel vocabolario di un atleta. “Nello sport non esiste la parola fallimento. Ci sono giornate buone e giornate cattive. Ci sono giornate in cui si vince e altre in cui vincono gli avversari, ma tutto è un passo verso un altro successo, perché nello sport c’è sempre un altro passo da fare – aveva dichiarato Antetokoumpo – Che cosa pensate di Michael Jordan che ha giocato per 15 anni e ha vinto 6 anelli? Volete dirmi che le sue altre 9 stagioni siano state un fallimento?”.