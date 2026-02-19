Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 13:38

“Due ori persi? Prospettiva ridicola”: Eileen Gu scoppia a ridere in faccia a un giornalista

di Redazione Sport
L'atleta statunitense - campionessa nello sci freestyle e personaggio popolarissimo sui social - ha risposto così: "Vincere una medaglia alle Olimpiadi è un’esperienza che ti cambia la vita"
“Due ori persi? Prospettiva ridicola”: Eileen Gu scoppia a ridere in faccia a un giornalista
Icona dei commenti Commenti

“Vincere una medaglia alle Olimpiadi è un’esperienza che ti cambia la vita, per ogni atleta”. Eileen Gu come Giannis Antetokoumpo. O quasi. La sua risposta – e il suo discorso a seguire – a una domanda di un giornalista dopo i due argenti vinti tra big air femminile (gara in cui l’italiana Flora Tabanelli ha vinto il bronzo) e slopestyle ha ricordato a tanti sui social il discorso tenuto dal campione greco Nba. L’atleta statunitense è tra le più vincenti dello sci freestyle e già da giovanissima, diciottenne, vinse due medaglie a Pechino 2022. Adesso due argenti ai Giochi di Milano-Cortina: uno nel big air e uno nello slopestyle.

Dopo la domanda di un giornalista che gli chiedeva se “queste due medaglie fossero due argenti vinti o due ori persi“, la campionessa cinese è scoppiata in una risata già iconica sui social, rispondendo poi così: “Vincere una medaglia alle Olimpiadi già ti cambia la vita. Farlo cinque volte è esponenzialmente più difficile, perché ogni medaglia è ugualmente difficile da ottenere per me, ma le aspettative degli altri aumentano, giusto? Quindi questa idea delle ‘due medaglie perse’, a essere del tutto sincera con voi, penso sia una prospettiva un poridicola da adottare. Sto mostrando il mio miglior sci. Sto facendo cose che letteralmente non sono mai state fatte prima. Penso che questo sia più che sufficiente. Ma grazie“, ha concluso l’atleta.

Un pensiero che ha ricordato appunto il discorso di Antetokoumpo che, dopo una serie deludente persa dai Milwaukee Bucks nei playoff Nba, tenne una “lezione” sul fallimento, parola che secondo il campione greco non esiste nel vocabolario di un atleta. “Nello sport non esiste la parola fallimento. Ci sono giornate buone e giornate cattive. Ci sono giornate in cui si vince e altre in cui vincono gli avversari, ma tutto è un passo verso un altro successo, perché nello sport c’è sempre un altro passo da fare – aveva dichiarato Antetokoumpo – Che cosa pensate di Michael Jordan che ha giocato per 15 anni e ha vinto 6 anelli? Volete dirmi che le sue altre 9 stagioni siano state un fallimento?”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione