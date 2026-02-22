Nel corso di una conferenza stampa all'atleta cinese era stato chiesto se le due medaglie ottenute fossero "due ori persi": le sue parole furono virali

“Due argenti vinti o due ori persi?”. Questa la domanda di un giornalista nei giorni scorsi a Eileen Gu, campionessa cinese di sci freestyle, dopo i due argenti vinti nello slopestyle e nel Big Air (la gara in cui Flora Tabanelli conquistò il bronzo). Domanda che andò virale per le parole dell’atleta cinese, che oggi ha però “risposto” per la seconda volta al giornalista nel modo migliore: sul campo. Eileen Gu ha infatti vinto l’oro nell’halfpipe, ultima gara dei Giochi Olimpici nello sci freestyle.

Nel corso dell’intervista in questione, Eileen Gu ha risposto prima con una lunga risata e poi con un discorso significativo: “Vincere una medaglia alle Olimpiadi già ti cambia la vita. Farlo cinque volte è esponenzialmente più difficile, perché ogni medaglia è ugualmente difficile da ottenere per me, ma le aspettative degli altri aumentano, giusto? Quindi questa idea delle ‘due medaglie perse’, a essere del tutto sincera con voi, penso sia una prospettiva un po’ ridicola da adottare”, aveva dichiarato Eileen Gu. Oggi l’oro.

La finale era in programma nella serata di sabato 21 febbraio, ma la fitta nevicata che ha colpito Livigno non ne ha consentito lo svolgimento. Motivo per cui è stata spostata a oggi, in mattinata. E Ailing Eileen Gu ha mostrato tutta la sua classe, la sua tecnica e la sua qualità in una disciplina in cui aveva già conquistato la medaglia d’oro a Pechino 2022. 94.75 il punteggio totale. Per lei è la sesta medaglia complessiva alle Olimpiadi: tre ori e tre argenti. Big air e halfpipe a Pechino 2022, halfpipe a Milano-Cortina 2026 per quanto riguarda gli ori. Gli argenti invece sono i due conquistati nell’attuale edizione dei Giochi in big air e slopestyle, oltre allo slopestyle a Pechino 2022.

Eileen Gu ha iniziato la finale un po’ contratta, facendo un errore nella prima run (30.00) e trovandosi così costretta subito a inseguire. La sciatrice freestyle cinese si è successivamente sciolta e ha portato a casa due prove davvero di un livello altissimo: la seconda prova è stata valutata in 94.00, poi un altro miglioramento di 75 centesimi che gli porta la medaglia d’oro. Per la Cinaè stata doppietta per merito di Fanghui Li (93.00), mentre la britannica Zoe Atkin ha completato il podio (92.50) davanti alla canadese Amy Fraser (88.00) e l’australiana Indra Brown (87.00).