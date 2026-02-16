Il mondo FQ

Olimpiadi

Ultimo aggiornamento: 12:26

Milano-Cortina, dipendente dello store dice “Free Palestine” a tifosi israeliani: il diverbio in un video social. Fondazione: “Richiamato”

di Redazione Sport
Icona dei commenti (0)
Non confermata la notizia del licenziamento dell'addetto dopo il diverbio
Icona dei commenti Commenti

Un diverbio, senza insulti o minacce, tra un addetto alle vendite e un gruppo di tifosi israeliani che si è verificato nello store olimpico di Milano Cortina a Cortina d’Ampezzo (Belluno) ha suscitato denunce social per “antisemitismo” e la sostituzione nel turno dell’addetto, generando ulteriori polemiche tra chi sostiene le ragioni del commesso e chi quelle dei fan della squadra israeliana. Secondo quel che si vede in un video pubblicato su Instagram dagli stessi tifosi israeliani, che poi è stato rilanciato su ‘Stop antisemitism’, i tifosi erano entrati nel negozio esponendo bandiere nazionali quando il commesso – che non è dipendente di Milano Cortina – ha ripetuto più volte “Palestina libera“, scandendolo quando una delle donne del gruppo lo ha ripreso in video chiedendogli di ripetere.

Sempre quella che dalle immagini sembra l’autrice del breve filmato ha replicato che “Israele può partecipare alle Olimpiadi come qualsiasi altro Paese”. E un altro tifoso israeliano ha aggiunto: “Dovrebbe essere licenziato” Un battibecco svoltosi nell’arco di un paio di minuti.

Le tensioni invece si sono rinfocolate sui social. “Tutta la nostra solidarietà va al dipendente ufficiale dello store Milano Cortina 26” ha scritto in un post Potere al popolo.

Alcune ore dopo la diffusione del video sono arrivate le conferme del luogo dell’episodio, Cortina, e la dichiarazione della Fondazione Milano Cortina 2026: “Siamo a conoscenza di quanto avvenuto al Cortina Sliding Centre tra un dipendente di una società esterna e un visitatore. Non è appropriato che il personale dei Giochi o quello delle società con cui collaboriamo esprima opinioni politiche personali mentre svolgono le loro mansioni o rivolga tali osservazioni ai visitatori. Le persone coinvolte sono state rassicurate e il lavoratore è stato sostituito sul turno e sensibilizzato a mantenere un comportamento pienamente in linea con i valori e lo spirito dei Giochi”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione