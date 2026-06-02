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Immensa, pazzesca, clamorosa, irreale. Non c’è un aggettivo che probabilmente può descrivere alla perfezione la prestazione di Matteo Arnaldi contro Frances Tiafoe agli ottavi di finale del Roland Garros. Un successo incredibile, al quinto set, dopo 5 ore e 30 minuti di gioco per 3-2 (7-6, 6-7, 3-6, 7-6, 6-4). Arnaldi ha vinto un match che aveva praticamente perso. È risalito quando stava per cadere definitivamente, si è aggrappato con le unghie alla partita e alla fine l’ha portata a casa con una personalità e un’attitudine pazzesca.

“Sono stato fortunato – ha detto Arnaldi ai microfoni di Alex Corretja – di essere qui, ad un certo punto non sembrava neppure una partita di tennis. Credo sia il miglior match che ho giocato in carriera. Ho giocato sempre maratone, al primo turno, al secondo, sempre quattro e cinque ore, oggi cinque ore e mezzo. Sono felice di essere qui, quello di oggi è stato un match irreale e spesso i sogni diventato realtà. Grazie pubblico, sembrava di essere in Italia, vi ringrazio tutti“.

Chi ha guardato il primo set probabilmente l’aveva già capito: quello tra Arnaldi e Tiafoe aveva tutti i presupposti di una partita da cinque set e da oltre cinque ore. Un primo parziale durato un’ora e 10 minuti, vinto da Arnaldi al tie-break, con i due che per due volte hanno perso la battuta nel corso del set. Poi l’azzurro al secondo set point non ha sbagliato.

Nel secondo parziale però Tiafoe ha da subito alzato il rendimento al servizio e dopo sei game senza nessun rischio per entrambi, lo statunitense ha piazzato il break nel quinto, ha subito il controbreak nel sesto e ha ri-piazzato il break nel settimo. Arnaldi non ha mollato e nel nono gioco ha anche annullato quattro set point (di cui tre consecutivi), costringendo Tiafoe a servire per il set. Qui l’azzurro ha piazzato ancora il controbreak, annullando anche un altro set point nel decimo gioco. Al tie-break però questa volta l’ha spuntata Tiafoe, che al secondo set point (il settimo complessivo) ha vinto il secondo parziale, durato un’ora e mezza. Nel terzo l’inerzia sembrava esser ormai definitivamente cambiata: Tiafoe è riuscito a strappare il break nel sesto gioco e – nonostante tre set point sprecati su servizio Arnaldi – ha chiuso nel nono game.

Ma è nel quarto parziale che è arrivata la svolta del match: Tiafoe era in totale controllo e a un certo punto era anche sopra 4-1 con doppio break e 40-15. Qui Arnaldi non ha mai mollato, ha rimontato il game e con quattro punti consecutivi ha recuperato uno dei due break. Lo statuitense ha servito per il match nel decimo game, ma anche in questo caso Arnaldi ha rimontato da 30-0 e ha recuperato anche il secondo dei due break concessi, riportando il match on serve. Una serie di punti spettacolari nei game successivi hanno portato il quarto set al tie-break, dove questa volta Arnaldi ha dominato, chiudendolo 7-3 al primo set point. Delirio sul Suzanne–Lenglen.

Il quinto set è stata la ciliegina sulla torta: L’azzurro ha tolto la battuta per due volte a Tiafoe (che però in mezzo aveva effettuato un controbreak) e nel decimo gioco ha concesso anche una palla del 5-5, prima di annullarla con il servizio e poi chiudere tutto al terzo match point. Una vittoria di cuore, di carattere, di personalità, di coraggio. E anche di qualità. Dal Challenger di Cagliari ha ritrovato fiducia e serenità e ora vuole godersi il momento: ad attenderlo c’è il derby con Berrettini. Un italiano sarà sicuramente in semifinale al Roland Garros.