Un video che ritrae gli ultimi momenti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della polizia ferroviaria a Verona, è stato postato da Ilaria Cucchi sul proprio profilo Instagram. Nel video si nota l’uomo ormai a terra, agonizzante, mentre l’agente chiede l’intervento di un’ambulanza. In mano il migrante ha il coltello che aveva innescato la reazione, e che Cucchi definisce “una posata da tavola”. Cucchi ricorda che Matteo Salvini “ha subito detto che non ci mancherà. Siamo a Verona e non Minneapolis. E Salvini non è Trump. Almeno spero”, conclude.

Per Cucchi “quel ragazzo è in preda ad una crisi psichiatrica da frustrazione inflittagli dalla burocrazia cinica e violenta del nostro Paese. Giorni e giorni con appuntamenti andati a vuoto per ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno che per lui era vitale. Quel lavoro gli serviva per rimanere in Italia e per contribuire al mantenimento della sua famiglia in Mali”. “Dallo zainetto che conteneva tutta la sua vita – prosegue – ha estratto una posata che usava per mangiare e l’ha usata in modo scomposto per minacciare un agente della Municipale che ha subito compreso lo stato di quel ragazzo incensurato e disperato. Il comandante dei vigili ha organizzato un intervento per eseguire un Tso per quel ragazzo in evidenti difficoltà che se la prendeva, nel frattempo, con le auto parcheggiate della polizia e vetrine della stazione. Ci hanno pensato quelli della Polfer di Verona. Avevano taser e scudi, ma hanno preferito prendere solo la pistola. Lo hanno inseguito. Gli hanno sparato tre colpi tutti ad altezza uomo: uno ha forato il cappuccio della felpa di Moussa, un altro la vetrina dietro di lui ed infine il terzo al cuore. Doveva essere fatto così. Dicono. Si deve sparare alla sagoma per colpire organi vitali. I proiettili sono fatti per questo – conclude – altrimenti non funzionano”. La Procura di Verona ha concluso le indagini chiedendo l’archiviazione dell’agente, ravvedendo nell’episodio un caso di legittima difesa. I familiari di Diarra si sono opposti e il gup si è riservato la decisione, nel corso dell’udienza del 12 febbraio scorso.