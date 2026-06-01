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Sarebbe stata inseguita e poi abusata da un giovane e avrebbe trovato una via di fuga solo attirando l’attenzione di alcuni passanti che avrebbero fatto scappare l’aggressore. Una donna di 50 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale nella zona del Centro Direzionale di Napoli. Il ragazzo, messo in fuga dai passanti, è ora ricercato dalle forze dell’ordine.

Sul fatto è intervenuto anche il prefetto di Napoli, Michele di Bari parlando di “grave episodio” ed evidenziando che “la Prefettura segue con la massima attenzione gli sviluppi delle attività investigative coordinate dall’autorità giudiziaria e condotte dalle forze dell’ordine”.

Fin da subito, ha raccontato il prefetto, sono stati raccolti “le testimonianze” e gli “elementi utili alle indagini” che hanno portato poi alle ricerche del presunto autore della violenza. “È stato inoltre disposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di controllo e vigilanza nell’area del Centro Direzionale e nelle zone limitrofe, attraverso una più intensa presenza delle forze di polizia e il potenziamento delle attività di prevenzione”, ha aggiunto.

La Prefettura “continuerà a monitorare costantemente la situazione, assicurando il necessario coordinamento tra tutte le componenti del sistema di sicurezza territoriale”.