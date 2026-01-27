Il mondo FQ

Piattaforma petrolifera si ribalta in Alaska: il momento in cui la struttura si schianta sul ghiaccio – Video

Ora il dipartimento per l'ambiente dovrà affrontare il problema dello sversamento: a bordo c'erano oltre 15mila litri di gasolio
Una piattaforma petrolifera si è ribaltata in Alaska. La struttura è crollata mentre veniva trasportata lungo una lastra ghiacciata nel North Slope. Le immagini, diffuse sui social, mostrano la piattaforma mentre si schianta sul ghiaccio. Dalla clip è possibile intravedere anche un principio di incendio. Secondo i media locali, il dipartimento per l’ambiente ora dovrà affrontare lo sversamento di gasolio: a bordo c’erano circa 4000 galloni, cioè oltre 15mila litri, di gasolio prima che la piattaforma si ribaltasse.

