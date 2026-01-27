Piattaforma petrolifera si ribalta in Alaska: il momento in cui la struttura si schianta sul ghiaccio – Video

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione
Ora il dipartimento per l'ambiente dovrà affrontare il problema dello sversamento: a bordo c'erano oltre 15mila litri di gasolio
Una piattaforma petrolifera si è ribaltata in Alaska. La struttura è crollata mentre veniva trasportata lungo una lastra ghiacciata nel North Slope. Le immagini, diffuse sui social, mostrano la piattaforma mentre si schianta sul ghiaccio. Dalla clip è possibile intravedere anche un principio di incendio. Secondo i media locali, il dipartimento per l’ambiente ora dovrà affrontare lo sversamento di gasolio: a bordo c’erano circa 4000 galloni, cioè oltre 15mila litri, di gasolio prima che la piattaforma si ribaltasse.
