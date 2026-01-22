Nel 2025, in Unione europea, per la prima volta eolico e solare hanno generato più elettricità delle fossili. Il 30% delle due fonti rinnovabili contro il 29%. Lo scorso anno, anche eolico e solare erano al 29%. Il sorpasso – avvenuto in 14 dei 27 Paesi – dovuto soprattutto al fotovoltaico, cresciuto più di un quinto (+20,1%) per il quarto anno consecutivo e balzato al 13% della produzione di elettricità in Unione europea nel corso dello scorso anno. Un nuovo record positivo per il solare che, con questi risultati, supera carbone e idroelettrico. Sono alcuni dei dati riportati nella European Electricity Review del Think tank globale Ember, che fornisce la prima panoramica completa del sistema elettrico nel 2025, analizzando i dati relativi alla produzione e al consumo di elettricità per tutti i 27 Paesi per valutare il progresso nella transizione dai fossili all’elettricità pulita. “Questo storico sorpasso mostra quanto velocemente l’Unione europea si sta muovendo verso un sistema elettrico alimentato da sole e vento” spiega l’autrice, Beatrice Petrovich. E aggiunge: “Proprio mentre la dipendenza dai fossili contribuisce all’instabilità geopolitica, la posta in gioco della transizione verso l’energia pulita è più chiara che mai”. Di fatto, la produzione di elettricità da gas è cresciuta dell’8% nel 2025, principalmente per il calo della generazione idroelettrica, ma resta in declino strutturale, 18% sotto il recente picco del 2019.

Le rinnovabili coprono quasi metà dell’elettricità in Unione Europea

La trasformazione del settore elettrico interessa tutti i paesi dell’Unione e l’Italia non fa eccezione. Anche se non è tra i 14 Paesi in cui solare ed eolico superano le fossili nella produzione elettrica, cosa che avviene in Svezia, Danimarca, Lussemburgo, Lituania, Finlandia, Portogallo, Spagna, Austria, Francia, Belgio, Ungheria, Germania, Croazia e Paesi Bassi. Nel 2025, la produzione elettrica da solare è cresciuta in ogni paese rispetto al 2024, grazie soprattutto a nuove installazioni. Il solare ha fornito oltre un quinto dell’elettricità prodotta in Ungheria, Cipro, Grecia, Spagna e Paesi Bassi. In Italia, la generazione solare è cresciuta del 24% nel 2025 (rispetto al 2024), raggiungendo il 17% della produzione elettrica. E così, le rinnovabili hanno generato il 48% dell’elettricità Ue nonostante condizioni meteo atipiche, che hanno causato un calo dell’idroelettrico del 12% e dell’eolico del 2%, ma hanno favorito il solare. L’eolico resta la seconda fonte elettrica per l’Unione europea (al 17%) e ha comunque prodotto più elettricità del gas. Segni di un cambiamento strutturale sono chiari in tutti i Paesi. In cinque anni la loro quota nella produzione elettrica UE è cresciuta dal 20% (2020) al 30% (2025), mentre le fonti fossili sono scesi dal 37% al 29%. Idroelettrico e nucleare sono rimasti stabili o in lieve calo.

L’Italia, il gas e le batterie

Cresce ancora dell’8% nel 2025, dunque, l’elettricità da gas. Ma i costi delle importazioni per la produzione di elettricità in Ue hanno raggiunto i 32 miliardi di euro (+16% rispetto al 2024). È il primo incremento dalla crisi energetica del 2022, con Italia e Germania a pagare di più per l’import di gas ai fini della generazione elettrica. Le ore in cui si è fatto maggior uso di centrali termoelettriche a gas per soddisfare i consumi elettrici hanno spinto in alto i prezzi medi dell’elettricità dell’11% rispetto al 2024. “La dipendenza dal gas non solo rende l’Ue più vulnerabile al ricatto dei paesi esportatori di combustibili fossili, ma fa anche aumentare i prezzi dell’elettricità. Nel 2025 – racconta Beatrice Petrovich – in Italia abbiamo visto, però, i primi segnali concreti di un maggiore utilizzo delle batterie per stoccare energia rinnovabile e utilizzarla alle ore serali. Con l’accelerazione di questa tendenza, si potrebbe limitare l’uso delle costose centrali termoelettriche a gas, stabilizzando i prezzi e limitando le importazioni di gas”. L’Italia, di fatto, è uno dei leader nell’Unione Europea per diffusione delle batterie e detiene il 20% della capacità operativa totale di accumuli di grandi dimensioni. Nella penisola, la capacità delle batterie di grande scala potrebbe crescere rapidamente e di quasi sei volte rispetto al 2025.

Il caso della California

La California offre un caso di studio di ciò che potrebbe verificarsi in Italia. Partendo da una capacità di batterie simile a quella che oggi ha la Penisola, la California è passata rapidamente a coprire circa il 20 per cento dei suoi consumi serali di elettricità con le batterie, caricate con l’abbondante produzione solare durante il giorno. Questo ha ridotto drasticamente l’uso delle centrali termoelettriche a gas durante i picchi serali di consumo di elettricità. Seguendo questa traiettoria, l’Italia potrebbe stabilizzare prezzi e limitare il gas importato.“Nonostante le molte criticità burocratiche, nel 2025 l’Italia ha generato circa 10 terawattora di elettricità da fotovoltaico in più rispetto al 2024. Accelerare questa crescita è l’unico modo per ridurre i prezzi dell’energia in modo strutturale” commenta Michele Governatori, esperto senior energia del Think tank Ecco. “Al contrario – aggiunge – il Governo italiano sembra più propenso a tenere aperte le centrali a carbone (Leggi l’approfondimento) e a fantasticare sul nucleare, mentre la storica dipendenza dal gas fa dell’Italia uno dei mercati energetici meno accessibili dell’Unione europea. Le rinnovabili, insieme ai sistemi di stoccaggio, a maggiore flessibilità e a una più rapida elettrificazione dei consumi energetici, sono gli strumenti migliori per garantire un’energia pulita e sicura. Le rinnovabili sono già più economiche dei combustibili fossili e del nucleare”.