Grave incidente sugli impianti di Piancavallo, frazione montana di Aviano, in provincia di Pordenone. Un uomo di 32 anni, residente a Mortara (Pavia), è precipitato per circa dieci metri da una seggiovia nella tarda mattinata di mercoledì 24 dicembre. Le sue condizioni sono gravissime: dopo un delicato intervento chirurgico è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Udine.

Secondo una prima ricostruzione, il 32enne – dipendente di una baita-ristorante in quota – stava rientrando a valle e aveva appena preso la seggiovia Tremol Uno. L’impianto si trovava a circa 1.600 metri di altitudine. In quel momento, a causa delle forti raffiche di vento che interessavano la zona, la rete di protezione posizionata sotto i primi metri della seggiovia si è sollevata improvvisamente.

La rete si sarebbe impigliata negli scarponi dell’uomo. Nel tentativo di liberarsi, il 32enne avrebbe perso l’equilibrio, scivolando sotto la barra di sicurezza del seggiolino. Da lì la caduta nel vuoto, per una decina di metri, fino all’impatto violento contro la base in cemento di un pilone dell’impianto. L’urto gli ha provocato un grave trauma toracico e diffuse lesioni interne, oltre a ferite importanti al bacino e alle gambe. L’allarme è scattato immediatamente, ma le condizioni meteo avverse hanno complicato le operazioni di soccorso. Il forte vento ha infatti impedito l’intervento diretto dell’elisoccorso sul posto.

I sanitari hanno quindi trasportato il ferito in ambulanza fino a una zona più sicura, lungo la strada tra Aviano e Piancavallo, in località Castaldia. Da lì l’uomo è stato imbarcato sull’elicottero e trasferito d’urgenza all’ospedale di Udine, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nella notte è stato ricoverato in terapia intensiva e resta in condizioni critiche. Sull’accaduto indagano i carabinieri, che stanno lavorando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità. Al centro degli accertamenti ci sono le condizioni dell’impianto, il ruolo del vento e il funzionamento delle misure di sicurezza, a partire dalla rete protettiva che si sarebbe sollevata al momento della caduta.