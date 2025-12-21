“Vedete come il governo usa Garlasco e la famiglia nel bosco per attaccare i giudici”. A dirlo è Alessandro Di Battista che a Milano ha dialogato con il sostituto procuratore nazionale antimafia Nino Di Matteo nel corso dell’evento #IoVotoNo organizzato dall’associazione Schierarsi per parlare della riforma “Da cittadino impressiona il numero di ore dedicato all’omicidio di Garlasco – ha aggiunto il pm Di Matteo – non so perché da mesi siamo bombardati da queste notizie e dalla vicenda della decisione del tribunale dei minori dell’Aquila”.