Uno schianto all’alba così forte da svegliare il vicinato, in via Ettore Rolli a Roma, in zona Porta Portese non distante dal centro storico. Nello scontro tra un furgone Dacia Dokker e una Mercedes Classe A, ha perso la vita Roberto Sabbatini, 67 anni. L’uomo, come ogni mattina, stava guidando il furgone per consegnare cornetti, pane a cibi da forno ai bar e negozi del circondario. Quando alle 4:30 ha incrociato sulla sua strada la Mercedes lanciata ad alta velocità. La persona al volante è fuggita a piedi dopo l’incidente, lasciando il passeggero in auto con lui intrappolato nel veicolo. Secondo Il Messaggero, “l’auto stava riportando a casa due ragazzi al termine di una nottata trascorsa fuori casa”. Ora le forze dell’ordine sono sulle tracce del guidatore in fuga, mentre è in corso la ricostruzione dello schianto anche grazie alla testimonianze dei residenti, svegliati nelle ore notturne dall’impatto devastante.

La Mercedes con i due uomini a bordo ha travolto un cassonetto e cinque automobili parcheggiate in via Rolli, all’angolo con via Bernardino Passeri: tre veicoli completamente distrutti, una Jeep ribaltata dall’urto. Il Messaggero ha raccolto i racconti di alcuni residenti. Il primo ad affacciarsi, il signor Angelo, ha visto l’auto della consorte accartocciata: “La fiat 500 di mia moglie è da buttare. Mi sono precipitato in strada e ho visto un uomo ancora dentro la Mercedes, sul lato del passeggero. Era cosciente, urlava”. Un altro testimone, in auto, aveva incrociato la Mercedes poco prima dello schianto: “Ero fermo al semaforo e all’improvviso è arrivata la Mercedes. Ha bruciato il rosso a una velocità folle, andava come minimo a 150 all’ora. Poco dopo ho preso viale Trastevere e ho parcheggiato in via Carlo Porta. Ho sentito le sirene e mi sono affacciato in via Rolli. Era una scena irreale. Ho subito chiamato i vigili dicendo quello che avevo visto”, racconta Marco, un 20enne che lavora in zona.

Il passeggero della Mercedes – un uomo di 33 anni – risulta esserne il proprietario. Alle forze dell’ordine ha dichiarato che non era lui al volante bensì un suo amico, fornendo dettagli utili agli agenti per risalire all’identità del fuggitivo. Il 33enne invece è stato poi trasportato d’urgenza al San Camillo per la lussazione dell’anca. Il suo amico invece rischia l’accusa di omicidio stradale e omissioni di soccorso. Al vaglio degli inquirenti ci sono i filmati delle telecamere di sorveglianza.

Quello di via Rolli non è stato l’unico incidente della notte a Roma. L’altra vittima della strada si chiama Maurizio Roccia, di 58 anni. Ha perso la vita mentre viaggiava su uno scooter Honda Sh in direzione di via Cristoforo Colombo, dopo la collisione con un furgone Iveco. Il 2025 si sta per chiudere con un bilancio amaro nella Capitale: gli incidenti mortali sono saliti a 108, una media di quasi tre vittime al giorno.