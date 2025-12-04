Donald Trump allenta gli standard per le emissioni delle auto volute da Joe Biden. “Mettiamo definitivamente fine agli orribili e ridicoli standard alle emissioni di auto che hanno causato problemi alle cause automobilistiche”. Lo ha annunciato il presidente Ue, durante una cerimonia alla Casa Bianca, a cui hanno partecipato anche vertici dell’industria automobilistica americana. Presenti anche gli amministratori delegati di Ford e Stellantis, Jim Farley e Antonio Filosa, insieme ai vertici di General Motors. E le case automobilistiche festeggiano. “È la vittoria del buon senso. Apprezziamo la leadership del presidente Trump nell’allineare gli standard di efficienza alla realtà del mercato” ha detto l’amministratore delegato di Ford. “È un grande giorno per Stellantis perché riteniamo che sia il giorno in cui le regole si riconciliano con la domanda reale” ha aggiunto il ceo di Stellantis, Antonio Filosa.

L’annuncio di Trump

Con l’allentamento degli standard si passerebbe a 55,5 chilometri ogni 3,8 litri di benzina rispetto agli 81,1 chilometri che Biden aveva imposto (entro il 2031) per le auto e mezzi leggeri. “Stiamo riportando la produzione di auto negli Stati Uniti” ha aggiunto Trump, sottolineando di voler autorizzare la produzione negli Stati Uniti di auto ultra-compatte. “La mia amministrazione sta intraprendendo un’azione storica per abbassare i costi per i consumatori americani, proteggere i posti di lavoro nel settore auto e rendere l’acquisto di un’auto molto più alla portata per un enorme numero di famiglie americane” ha detto Trump, definendo le regole adottate dall’amministrazione Biden “un peso ridicolo”. “Hanno messo una pressione enorme per far salire i prezzi delle auto, insieme al folle mandato per le auto elettriche” ha aggiunto. Secondo le stime della Casa Bianca i nuovi standard sulle emissioni delle auto faranno calare i prezzi delle vetture “schizzati in media a 50mila dollari” e “risparmiare agli americani 109 miliardi”. E d’altronde, già a gennaio 2025 Trump aveva dichiarato: “I cittadini americani potranno finalmente comprare l’auto che vogliono”, tagliando le gambe all’auto elettrica.

Festeggiano le case automobilistiche

“Apprezziamo la leadership del presidente Trump nell’allineare gli standard di efficienza alla realtà del mercato” ha commentato l’ad di Ford, Jim Farley. “Da tempo sosteniamo un unico standard nazionale che garantisca la libertà di scelta del cliente e la stabilità a lungo termine al settore automobilistico” ha aggiunto General Motors. “Noi crediamo nella crescita e siamo pronti a investire di più” ha aggiunto Filosa ricordando che Stellantis ha deciso di investire in Jeep, Ram, Dodge e Chrysler 13 miliardi di dollari nei prossimi quattro anni, aumentando produzione e occupazione. Un investimento che, secondo la società, è positivo per tutti i paesi dove è presente il gruppo ed è stato deciso alla luce delle regole chiare presenti sul mercato americano. “Collaboreremo con la Nhtsa (l’agenzia americane per la sicurezza del traffico, ndr) – ha detto – su politiche ecologicamente responsabili che ci consentano anche di offrire ai nostri clienti la libertà di scegliere i veicoli che desiderano a prezzi accessibili”.

La stoccata dell’ad Filosa all’Unione europea

Una chiara stoccata all’Unione europea. Di fatto, Filosa ha più volte paragonato gli Usa all’Ue, dove “le regole sono ancora restrittive e devono essere cambiate urgentissimamente” in modo che “riflettano la realtà del mercato e restituiscano ai clienti europei la libertà di scegliere la macchina che vogliono” ha detto in una recente intervista a Bruno Vespa nel corso della trasmissione Cinque Minuti. Già prima dell’incontro, complici le voci che si rincorrevano sul possibile annuncio di Trump, le azioni di Stellantis erano volate in borsa chiudendo, il 3 dicembre, in rialzo del 7,7% a 9,832 euro, spinta anche dalla promozione di Ubs. Una crescita proseguita anche dopo l’incontro con Trump (+0,62%).