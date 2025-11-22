Non bastavano i concerti tanto criticati sulle Dolomiti, né quelli lungo le spiagge italiane o ai Laghi di Fusine, tra le montagne tarvisiane. Già, perché dove Jovanotti decide di suonare, ecco che salta fuori un problema. Questa volta succede per la scelta di organizzare i concerti, nel 2026, all’Ippodromo La Favorita di Palermo e all’Ippodromo di Agnano, a Napoli. La ragione? Nell’area ci sono i cavalli – chi lo avrebbe mai detto? – che nella migliore delle ipotesi possono subire lo stress per via della musica ad alto volume e della gran quantità di persone e che, nella peggiore delle ipotesi, si possono ferire. A sollevare il caso, con un lungo post su Facebook, è stata la Italia Horse Protection, associazione che si occupa di tutelare il benessere degli equidi nel nostro Paese.

“Gli ippodromi non sono spazi neutri: sono luoghi dove vivono cavalli che non possono allontanarsi e che subiscono inevitabilmente rumore, vibrazioni, luci, affollamento. Animali estremamente sensibili, che rischiano panico e ferite – scrive il presidente Sonny Richichi – immaginare migliaia di persone in concerto a pochi metri dai box è assurdo: i cavalli hanno un udito finissimo e, chiusi in uno spazio ristretto, possono vivere un vero e proprio trauma”. Secondo la posizione dell’associazione, l’intrattenimento non può prevalere sul benessere di esseri viventi già vulnerabili. Per questo si chiede a Jovanotti e al suo staff di scegliere un posto alternativo, “dove la festa non comporti sofferenza a nessun animale”.

Il caso più controverso che ha riguardato il cantautore di stanza a Cortona era legato al Jova Beach Party. Nel 2019 Jovanotti scelse di fare il tour lungo diverse spiagge italiane ed esperti e ambientalisti (tra cui Mario Tozzi) sottolinearono come mettesse a rischio gli habitat costieri e le specie animali autoctone. Il caso più famoso fu quello relativo al fratino, che nidifica sulle coste dell’Adriatico e del medio Tirreno. Vennero avviate anche raccolte firme per fermare i mega-eventi sulla riva del mare. L’accusa, in sintesi: “Le spiagge non sono discoteche”. Ma Jovanotti tornò sulle spiagge dopo qualche anno (a Lignano Sabbiadoro, per esempio, o a Lido di Fermo). A Marina di Ravenna venne accusato del “taglio 65 metri di tamerici”.

Negli anni successivi, poi, fu la volta del concerto a Plan de Corones, a oltre 2.200 metri di quota. È vero, un’area già fortemente antropizzata ma che forse – a maggior ragione – andrebbe salvaguardata. Oltre alle associazioni, ci si mise anche Reinhold Messner: “Il concerto va vietato”. La ragione, condivisa dagli ecologisti? “Abbiamo ricevuto in dono le montagne e dobbiamo imparare a rispettarle per ciò che rappresentano: una riserva d’acqua e di quiete, un luogo libero dove dedicare tempo alla cura dello spirito”. E ultimo, in ordine di tempo: il concerto della scorsa estate “per ciclisti” ai Laghi di Fusine, in Friuli-Venezia Giulia. Mountain Wilderness: “Dare una connotazione green a queste manifestazioni ci appare come una mistificazione, esistono strutture in aree urbane che meglio si prestano ad ospitare eventi di questo genere”. Ora gli ippodromi. Quale sarà la prossima puntata?

Mail: a.marzocchi@ilfattoquotidiano.it

