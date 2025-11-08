Era incinta al nono mese. Stefania Palmieri, di 36 anni, è morta venerdì 7 novembre in un incidente stradale. Nello schianto, avvenuto sull’autostrada A22 del Brennero, ha perso la vita anche il bimbo che aspettava. Nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, in provincia di Verona, l’auto di Palmieri si è scontrata contro un mezzo pesante che la precedeva. La polizia stradale di Verona sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La vittima era di Modena e lavorava nel Veneziano per una ditta di abbigliamento di Milano. Il personale del 118 ha provato a rianimarla ma Palmieri è morta sul colpo e con lei il suo bimbo. L’auto era incastrata sotto il camion. I funerali potrebbero essere fissati per lunedì.

Foto d’archivio