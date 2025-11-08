Il mondo FQ

Incidente mortale sulla A22: la vittima aveva 36 anni ed era incinta

di F. Q.
Nello schianto, avvenuto sull'autostrada A22 del Brennero, ha perso la vita anche il bimbo che aspettava
Era incinta al nono mese. Stefania Palmieri, di 36 anni, è morta venerdì 7 novembre in un incidente stradale. Nello schianto, avvenuto sull’autostrada A22 del Brennero, ha perso la vita anche il bimbo che aspettava. Nel tratto tra Mantova Nord e Nogarole Rocca, in provincia di Verona, l’auto di Palmieri si è scontrata contro un mezzo pesante che la precedeva. La polizia stradale di Verona sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

La vittima era di Modena e lavorava nel Veneziano per una ditta di abbigliamento di Milano. Il personale del 118 ha provato a rianimarla ma Palmieri è morta sul colpo e con lei il suo bimbo. L’auto era incastrata sotto il camion. I funerali potrebbero essere fissati per lunedì.

