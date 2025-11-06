Si tratta di un 29enne egiziano. Ha travolto l'anziano e lo ha trascinato per dieci metri. Dopo l’incidente aveva spento il cellulare nell’evidente - ma inutile - tentativo di nascondere i suoi spostamenti

Si era dato alla fuga a bordo del furgone col quale aveva investito l’87enne Franco Bertolotti mentre stava attraversando sulle strisce pedonali all’incrocio tra via Fratelli Bronzetti e via Melloni a Milano, in zona est. Ma l’autista del mezzo è stato fermato questa mattina dagli agenti della Polizia locale: si tratta di un 29enne egiziano. Sarà sottoposto a fermo d’indiziato di delitto per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Secondo le prime informazioni gli investigatori lo hanno rintracciato a Segrate, alle porte di Milano. Gli agenti già ieri erano riusciti a rintracciare il suo probabile numero di telefono, scoprendo che subito dopo l’incidente aveva spento il cellulare nell’evidente – ma inutile – tentativo di nascondere i suoi spostamenti. Dopo una notte di ricerche alla fine è stato bloccato. Ora sono in corso gli atti in attesa che l’autorità giudiziaria decida in merito al fermo. L’incidente è accaduto pochi minuti prima delle 12 in via Fratelli Bronzetti, nella zona Est del capoluogo lombardo, quando Bertolotti, stava attraversando sulle strisce all’incrocio con via Macedonio Melloni. Secondo la ricostruzione della Polizia locale, a travolgerlo è stato un grosso furgonato bianco, che lo ha trascinato per almeno dieci metri, senza lasciargli scampo. Dopo essere sceso l’uomo è ripartito con il mezzo, ad alta velocità. Quando son giunti sul posto i soccorritori le condizioni del ferito, che presentava un politrauma, erano già gravissime. L’87enne è deceduto al Policlinico nonostante i tentativi dei sanitari di tenerlo in vita.