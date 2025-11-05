Un 86enne è stato investito da un furgone mentre percorreva a piedi via Fratelli Bronzetti a Milano. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno e l’investitore è scappato senza prestare soccorso. L’anziano, in un primo momento in arresto cardiocircolatorio, è stato portato in codice rosso al Policlinico, dove è deceduto a causa delle gravi ferite.