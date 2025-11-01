Maxi rissa in via Toledo, a Napoli, in una delle zone più frequentate da turisti e visitatori. Il video è stato pubblicato sui social dal deputato di Avs, Francesco Emilio Borrelli, che a sua volta lo aveva ricevuto da un cittadino. Si tratta di un gruppo di venditori ambulanti della zona che, secondo le testimonianze, si sono scontrati “usando anche cinture e pietre”.