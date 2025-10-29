Mega scontrino srotolato sulla scalinata di Trinità dei Monti, Greenpeace: “È il prezzo che paghiamo per la crisi climatica” – Video

Con un’azione a Roma, in piazza di Spagna, attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno presentato il conto della crisi climatica. È stato srotolato un enorme scontrino con un lungo elenco di eventi climatici estremi verificatisi negli ultimi dieci anni, dall’accordo di Parigi a oggi, e una stima dei costi che la collettività sta già pagando e pagherà. Il totale del conto presentato supera la cifra di 5.000 miliardi di euro e secondo l’organizzazione “è pari al danno economico associato a sei delle più grandi aziende dei combustibili fossili al mondo”. L’iniziativa si colloca nelle settimane di discussione sulla prossima legge di bilancio varata dal governo Meloni.