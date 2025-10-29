Il mondo FQ

Ambiente

Ultimo aggiornamento: 13:13 del 29 Ottobre

Mega scontrino srotolato sulla scalinata di Trinità dei Monti, Greenpeace: “È il prezzo che paghiamo per la crisi climatica” – Video

di F. Q.
Icona dei commenti (17)
L'azione dell'associazione ambientalista in piazza di Spagna
Icona dei commenti Commenti

Con un’azione a Roma, in piazza di Spagna, attiviste e attivisti di Greenpeace Italia hanno presentato il conto della crisi climatica. È stato srotolato un enorme scontrino con un lungo elenco di eventi climatici estremi verificatisi negli ultimi dieci anni, dall’accordo di Parigi a oggi, e una stima dei costi che la collettività sta già pagando e pagherà. Il totale del conto presentato supera la cifra di 5.000 miliardi di euro e secondo l’organizzazione “è pari al danno economico associato a sei delle più grandi aziende dei combustibili fossili al mondo”. L’iniziativa si colloca nelle settimane di discussione sulla prossima legge di bilancio varata dal governo Meloni.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione