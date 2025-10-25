Un turista giapponese è morto ieri sera a Roma dopo una caduta di 7 metri dal muro perimetrale del Pantheon. L’uomo, un settantenne, è precipitato nel fossato. Per raggiungerlo i pompieri hanno forzato il cancello d’ingresso all’esterno del Pantheon. Il comando vigili del fuoco di Roma ha inviato una squadra in via della Palombella intorno alle 21.50. Non sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118 e il decesso è stato constatato sul posto. Presenti anche le forze dell’ordine e la polizia di Roma Capitale. Da chiarire le cause dell’accaduto.