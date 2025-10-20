È successo a Venezia. La 50enne ha dato fuoco a dei cartoni gettati a terra nel distributore di Fondamente Nove. La donna stessa, avvolta dalle fiamme, è stata salvata da due presenti nelle vicinanze

Ha gettato dei cartoni a terra in un distributore di carburante, li ha riempiti di benzina e ha appiccato il fuoco. A compiere il gesto è stata una donna 50enne di origine austriache, poco prima di mezzogiorno di domenica 19 ottobre, al distributore di benzina di Fondamente Nove a Venezia.

Lei stessa ha rischiato la vita: le fiamme hanno avvolto i suoi vestiti e a salvarla è stato l’intervento immediato di due persone presenti nell’area, che hanno preso gli estintori e spento l’incendio prima che si espandesse. La donna, mentre le operazioni erano ancora in corso, si è tuffata in acqua per evitare il peggio. L’intera sequenza è stata ripresa dalla videocamera del distributore e le immagini sono diventate virali.

Secondo quanto riporta VeneziaToday, non è ancora stato chiarito se la donna, senza fissa dimora, abbia acceso il fuoco per riscaldarsi oppure abbia agito in uno stato di scarsa lucidità. In particolare, a intervenire per salvare la 50enne sono stati un uomo e una donna presenti nelle vicinanze del distributore. L’uomo è riuscito a domare le fiamme con l’estintore, nell’attesa dell’intervento dei vigili del fuoco, che hanno poi messo in sicurezza l’area. Arrivati sul posto anche gli operatori sanitari per verificare le condizioni di salute della 50enne, trasportata all’ospedale dei Santi Giovanni e Paolo a Castello per le cure dei medici. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti sulle telecamere della zona che hanno ripreso la scena.