Ultimo aggiornamento: 9:37

Crollato un controsoffitto nella scuola superiore Diaz a Roma: vigili del fuoco in azione, istituto evacuato

di F. Q.
I pompieri hanno fatto uscire gli studenti da una scala secondaria e non risultano feriti. Controlli sulla stabilità del tetto in corso
È crollato un controsoffitto all’interno di una scuola a Roma. I vigili del fuoco riferiscono che intorno alle 8 all’Istituto superiore Diaz di via Diana, in zona Tuscolana, i calcinacci del soffitto sono caduti sulle scale dei vari piani. I pompieri hanno fatto evacuare gli studenti da una scala secondaria e non risultano feriti. Alcuni studenti che hanno respirato le polveri sono stati controllati dal personale sanitario del 118. Proseguono i controlli della stabilità del tetto.

