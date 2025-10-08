Un giovane di 29 anni è stato arrestato dagli agenti della squadra volante della Questura di Pavia e condotto nel carcere di Torre del Gallo con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La presunta vittima è una studentessa di 19 anni, che abita a Pavia in un condominio vicino all’Università, lo stesso dell’uomo arrestato. Quest’ultimo sarebbe riuscito a farsi aprire la porta dell’appartamento, con la scusa di avere un po’ di latte, e una volta entrato l’avrebbe aggredita nel soggiorno e violentata.

Il fatto risale a lunedì 6 ottobre. La 19enne era sola nel suo appartamento: il fidanzato era andato via da poco. Quando il vicino ha bussato alla sua porta, la giovane non si è preoccupata riconoscendo l’uomo che aveva incrociato più volte nel condominio. Così quando le ha chiesto se poteva avere un del latte, gli ha aperto senza problemi. Ma una volta entrato, il vicino l’avrebbe aggredita e violentata. Sono state le urla della ragazza ad attirare l’attenzione di una vicina, che ha subito chiamato i soccorsi. La polizia ha fermato il 29enne accusato della violenza. La giovane, in stato di choc, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Matteo, dove è stata curata per le ferite riportate e dimessa dopo alcune ore.