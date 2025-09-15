Nasce in una casa maternità e muore subito dopo. È successo nel quartiere Testaccio di Roma nel pomeriggio del 12 settembre alla “Casa Maternità Il Nido”. La neonata è deceduta immediatamente dopo il parto. In seguito all’allarme dato dal papà, sono intervenuti i soccorsi del 118 insieme alla polizia. La neonata era in arresto cardiocircolatorio e le ostetriche hanno cercato di rianimarla, ma i tentativi sono stati vani. La struttura è stata posta sotto sequestro su disposizione del pm e sono state denunciate le due ostetriche, tra cui la titolare della casa maternità. La mamma della piccola è stata trasportata in ospedale per un malore e in stato di shock.

Gli agenti hanno acquisito la cartella clinica di madre e figlia, mentre la salma della bimba è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Si attendono gli esiti dell’autopsia, che verrà effettuata probabilmente martedì 16, per chiarire le cause della morte. Saranno da stabilire eventuali responsabilità e andrà chiarito, in particolare, se la casa maternità abbia rispettato le linee guida previste per queste strutture, come per i parti a domicilio. “Nel rispetto della famiglia c’è silenzio – dice il legale dell’ostetrica titolare della struttura – L’iscrizione nel registro degli indagati era un atto dovuto a tutela delle persone sottoposte a indagini”.

Sul sito della struttura si legge che “L’Associazione il Nido è nata nel 1989 per opera di un gruppo di ostetriche professioniste con lo scopo di accompagnare madri e bambini nell’evento della nascita, operando sul territorio anche attraverso la partecipazione e la promozione di attività e di iniziative”.