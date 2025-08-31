“Giorno dopo giorno sempre più persone stanno realizzando che ciò che sta accadendo a Gaza è un genocidio. La domanda oggi non è ciò che stiamo facendo noi, perché ci stiamo imbarcando. Ma la storia riguarda i palestinesi e come chi ha il potere, chi dovrebbe rappresentarci, sta tradendo in ogni modo possibile i palestinesi e tutte le persone oppresse del mondo”. Lo ha detto Greta Thunberg, a Barcellona per la conferenza stampa che ha dato il via – simbolico – alla Global Sumud Flotilla (alcune imbarcazioni sono già in mare, come quelle partite da Genova e dirette a Catania). Per l’attivista svedese – già fermata da Israele nel tentativo di portare aiuti a Gaza – è evidente che “chi ci governa sta fallendo rispetto al diritto internazionale, sta fallendo nel non mettere in atto ciò che è in loro dovere per prevenire il genocidio. E se tutto ciò non spinge le persone ad agire, allora non so cosa potremmo fare. Sono terrorizzata da come le persone possano andare avanti con la loro vita quotidiana, accettando il genocidio, accettando ciò che sta accadendo, facendo finta che non stia accadendo davvero. Ma la storia qui riguarda anche la reazione mondiale delle persone, quando i governi falliscono, ci sono persone che resistono. Ed è ciò che stiamo facendo noi”.