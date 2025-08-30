Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 20:00 del 30 Agosto

Recuperato il corpo del turista affogato nel lago di Como per salvare i 2 figli

di F. Q.
L'uomo era scomparso nelle acque del lago lo scorso 25 agosto dopo aver salvato i figli caduti in acqua
Recuperato il corpo del turista affogato nel lago di Como per salvare i 2 figli
Icona dei commenti Commenti

Sergio Corsano, 55enne turista tedesco di origini italiane, era scomparso nel lago di Como lo scorso 25 agosto. L’uomo era partito da Dorio (Lecco) con la famiglia a bordo di una barca a noleggio quando, all’altezza di Domaso (Como), zona nord ovest del lago, i figli piccoli erano caduti in acqua. Corsano non aveva esitato e si era lanciato per soccorrerli, ma dopo averli tratti in salvo era scomparso nelle acque del lago. A quel punto, era il tardo pomeriggio del 25, erano state avviate le ricerche cui avevano partecipato i Vigili del fuoco con un Rov (un drone sottomarino teleguidato) inviato dalla Sardegna, i sommozzatori, un elicottero e l’idroambulanza.

Cinque giorni di ricerche, anche nei momenti in cui le condizioni meteo le avevano rese più complesse, fino al pomeriggio del 30 agosto, quando il corpo dell’uomo è stato individuato a 220 metri di profondità proprio dal Rov. Il corpo è stato recuperato ed è stato messo a disposizione delle autorità per gli accertamenti.

I commenti a questo articolo sono attualmente chiusi.