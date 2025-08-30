Due uomini che stavano facendo jogging sono stati investiti da un’auto a Tor San Lorenzo, frazione di Ardea, in provincia di Roma. Uno dei due è morto sul colpo, l’altro è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Come riporta Roma Today, entrambi di un’età compresa tra i 35 e i 40 anni, i due stavano facendo attività fisica quando sono stati colpiti da una Hyundai nella zona dove la via Laurentina incrocia via Colli Marini, nella parte interna del Comune. Sul posto la polizia locale di Ardea, i carabinieri della compagnia di Anzio e i medici del 118. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni.

Alla guida dell’auto un uomo di 45 anni, fermato poco dopo dalle Forze dell’ordine. Con lui due giovani donne. La macchina procedeva a una velocità considerevole, per questo il conducente ne avrebbe perso il controllo, travolgendo i due. Dopo l’incidente è stata ritrovata con il parabrezza distrutto. Al momento la vettura è stata sequestrata e sulla salma dell’uomo deceduto è stata disposta l’autopsia.