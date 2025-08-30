Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 12:26 del 30 Agosto

Bambino di 6 anni scompare da casa a Novate Milanese: prende un bus, poi viene investito. Ritrovato al pronto soccorso in Brianza

di F. Q.
Il piccolo è stato ritrovato all'ospedale di Desio, dove era stato portato a seguito di un incidente stradale
Bambino di 6 anni scompare da casa a Novate Milanese: prende un bus, poi viene investito. Ritrovato al pronto soccorso in Brianza
Icona dei commenti Commenti

Un bimbo di sei anni, originario del Perù e in Italia da pochi mesi, si è allontanato in autonomia da casa, a Novate Milanese, e ha poi girato fino ad arrivare in Brianza. Qui è stato ritrovato all’ospedale di Desio, dove era arrivato in ambulanza dopo essere stato investito nel territorio comunale di Cesano Maderno. L’allarme era arrivato dalla famiglia nella mattinata di venerdì 29 agosto, facendo scattare subito le indagini dei carabinieri di Milano. Per cercare il piccolo si era alzato in volo un elicottero e si stava attivando l’impiego di unità cinofile molecolari. In poco tempo gli uomini dell’arma erano riusciti a ricostruire parte del percorso del bambino, che era salito su un autobus della linea 89 per poi scendere al capolinea in via Ciccotti a Milano.

A quel punto il raggio di indagine dei carabinieri si era esteso a tutto l’hinterland milanese, fino al momento in cui non era arrivata la notizia del ricovero del bimbo all’ospedale di Desio, in Brianza. A portarlo in ospedale gli operatori del 118 dopo che il bambino era stato investito a Cesano Maderno. Nonostante l’incidente il piccolo era in buona salute e aveva riportato solo alcune escoriazioni. A Desio sono arrivati i genitori e i carabinieri, che continueranno a cercare di ricostruire quel che è accaduto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione