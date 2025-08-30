Un bimbo di sei anni, originario del Perù e in Italia da pochi mesi, si è allontanato in autonomia da casa, a Novate Milanese, e ha poi girato fino ad arrivare in Brianza. Qui è stato ritrovato all’ospedale di Desio, dove era arrivato in ambulanza dopo essere stato investito nel territorio comunale di Cesano Maderno. L’allarme era arrivato dalla famiglia nella mattinata di venerdì 29 agosto, facendo scattare subito le indagini dei carabinieri di Milano. Per cercare il piccolo si era alzato in volo un elicottero e si stava attivando l’impiego di unità cinofile molecolari. In poco tempo gli uomini dell’arma erano riusciti a ricostruire parte del percorso del bambino, che era salito su un autobus della linea 89 per poi scendere al capolinea in via Ciccotti a Milano.

A quel punto il raggio di indagine dei carabinieri si era esteso a tutto l’hinterland milanese, fino al momento in cui non era arrivata la notizia del ricovero del bimbo all’ospedale di Desio, in Brianza. A portarlo in ospedale gli operatori del 118 dopo che il bambino era stato investito a Cesano Maderno. Nonostante l’incidente il piccolo era in buona salute e aveva riportato solo alcune escoriazioni. A Desio sono arrivati i genitori e i carabinieri, che continueranno a cercare di ricostruire quel che è accaduto.