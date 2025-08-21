Vittima con ogni probabilità di uno scherzo, l'anziano sarebbe stato colpito da un gruppo di ragazzi e ragazze. Ora si cercano i responsabili

Ha ricevuto contro trenta secchiate d’acqua mentre riposava in spiaggia ad Alassio nel giorno di Ferragosto ed è finito in ospedale. La vittima, un uomo di 75 anni originario del pavese, si trovava sul lettino di uno stabilimento balneare, quando è stato “investito” dall’acqua, probabilmente lanciata come “scherzo” ferragostano. Un gioco, con ogni probabilità, che però ha scatenato nell’uomo una crisi ipertensiva, tanto da spingere i presenti a chiamare un’ambulanza. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, il 75enne è stato ricoverato in osservazione fino al 17 agosto. Una volta dimesso è stato reso noto che l’uomo avrà comunque bisogno di ulteriori controlli.

Gli autori del gesto secondo la vittima, sentita dal Corriere della Sera, sarebbero ragazzi e ragazze. “Sono stato colto da un grave choc emotivo con crisi ipertensiva arteriosa acuta in atto. Sono stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove mi hanno trattenuto in totale amnesia retrograda e anterograda e disorientamento spazio-temporale”, racconta, sottolineando di aver fatto denuncia.

I carabinieri sono al lavoro per cercare il gruppo di ragazzi indicato come responsabile dell’accaduto. Al momento gli inquirenti stanno ascoltando il racconto di chi quel giorno era in spiaggia e visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza dello stabilimento.