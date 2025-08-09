Il mondo FQ

Risveglio con l’orso per due campeggiatori tedeschi nel parco nazionale della Valgrande

Il Soccorso Alpino della Decima Delegazione Valdossola è stato attivato e le squadre stanno valutando le modalità di intervento
Hanno chiamato il 112 con un Apple Watch. Nella mattinata di sabato 9 agosto due escursionisti tedeschi, padre e figlio, che stavano campeggiando nel parco nazionale della Valgrande al risveglio si sono accorti che un orso si aggirava intorno alla loro tenda.

I due turisti si trovano nella zona di Vald, a circa 1300 metri di quota, sopra Santa Maria Maggiore, dove hanno trascorso la notte in tenda. Il Soccorso Alpino della Decima Delegazione Valdossola è stato attivato e le squadre stanno valutando le modalità di intervento. L’orso nei giorni scorsi era stato segnalato in Valle Loana alle porte della Valgrande.

