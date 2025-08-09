Un muratore di 47 anni è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato rinvenuto incosciente nelle campagne di Ciriè (TO) giovedì 7 agosto. A trovarlo e soccorrerlo un pensionato che si trovava nella zona. L’uomo, un operaio di origine romena, indossava abiti da lavoro, segnale che ha insospettito il personale sanitario e fatto scattare le indagini dei Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione l’operaio stava lavorando in nero alla costruzione del balcone di una villetta quando questo è crollato. Il sospetto degli inquirenti è che a quel punto le persone che si trovavano con lui – il proprietario dell’edificio in costruzione, sua moglie e il direttore dei lavori – abbiano caricato l’uomo in macchina per poi abbandonarlo nelle campagne dove è stato ritrovato. Al momento l’area dei lavori è sotto sequestro e i tre risultano indagati per omissione di soccorso, lesioni personali e abbandono di persona incapace. Ad un primo interrogatorio avrebbero risposto di non ricordare e avuto paura. L’operaio sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.