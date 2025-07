Rallentamenti e circolazione bloccata ieri 29 luglio sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto, alle porte di Genova. A causare i disagi decine di scatolette di tonno cadute dal camion che le trasportava e finite sulla carreggiata.

Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che giunta nel luogo della caduta ha messo in sicurezza la strada e gestito il traffico, indirizzando le auto sulla corsia di sorpasso. Poco per volta il carico è stato rimosso e la circolazione è ripresa in modo regolare.