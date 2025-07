Il corpo di un ragazzo di 15 anni, turista straniero, è stato ritrovato oggi, 23 luglio, nella zona della Becca di Viou (cima da 2.859 metri) in Valle d’Aosta. L’ultimo contatto coi genitori, avvenuto ieri, era stata una telefonata in cui diceva di essersi perso, poi il mancato rientro a casa. In serata erano state avviate le ricerche: si sono mobilitati Vigili del fuoco, Soccorso Alpino Valdostano, Soccorso Alpino della Guardia di finanza e Corpo forestale della Valle d’Aosta. Sono stati utilizzati anche alcuni droni durante la notte. Poi questa mattina all’alba, quando ha avuto modo di alzarsi in volo l’elicottero della Protezione civile, il ritrovamento del corpo senza vita. Ora la salma è stata trasportata ad Aosta, dove si avvieranno le pratiche di riconoscimento formale e di polizia giudiziaria, coordinate dal soccorso alpino dei finanzieri di Cervinia (Valtournenche).