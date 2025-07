Precipita durante escursione nel vallone dell’Arma: morto 21enne

Il ragazzo, originario di Savigliano, nel Cuneese, era uscito per un'escursione in solitaria ma non aveva fatto rientro a casa: ritrovato alla base di un salto di roccia

Doveva essere una breve passeggiata in montagna quella di Gioele Fortina, 21 anni, residente a Savigliano, nel Cuneese. Un’escursione in solitaria verso il vallone dell’Arma, nel comune di Demonte, dopo aver salutato la famiglia.

Gli stessi familiari che hanno dato l’allarme in serata, quando il buio è sceso e il ragazzo ancora non aveva fatto rientro a casa. Le prime ricerche già nell’immediato grazie al Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, in collaborazione con il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco, poi lo stop per notte.

Riprese all’alba, il corpo ormai senza vita è stato individuato alla base di un salto di roccia. L’ipotesi più probabile è che il giovane sia caduto mentre percorreva un pendio scosceso. La salma è stata recuperata dall’elicottero dei Vigili del Fuoco, mentre sarà il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza a guidare le operazioni di polizia giudiziaria necessarie ad accertare la dinamica.