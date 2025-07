La compagnia francese ha fatto sapere che la sospensione durerà "almeno per qualche giorno" a causa delle necessarie operazioni di bonifica in corso

Dopo i violenti temporali che hanno colpito la valle della Maurienne, nelle Alpi francesi, la compagnia ferroviaria francese Sncf ha annunciato la sospensione “almeno per qualche giorno” del traffico ferroviario tra Parigi e Milano. “La circolazione dei treni – si legge nell’avviso sul sito di Sncf – è interrotta tra Modane e Saint-Jean-de-Maurienne per diversi giorni a causa di colate di fango sui binari. Il collegamento TGV con l’Italia è quindi sospeso. Si consiglia di consultare i propri canali informativi abituali per seguire l’evoluzione della situazione”. La linea ad alta velocità era stata ripristinata a fine marzo dopo che era stata interrotta nell’agosto del 2023 a causa di una frana proprio nella valle della Maurienne.

La prefettura di Savoia intanto fa sapere che, in seguito al caldo torrido che ha interessato la zona, violenti temporali hanno causato la piena del torrente Charmaix, inedita in 70 anni, causando notevoli danni a Modane e dintorni, nei pressi del confine con l’Italia. Non ci sono vittime.