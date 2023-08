Il drone in volo sulla grande frana che sta causando il caos nei collegamenti tra Italia e Francia. Il distacco franoso domenica sera si è verificato a Saint-André en Savoie, vicino Modane, in Val Maurienne, poco al di là del confine con l’Italia. Enormi massi hanno colpito la linea ferroviaria e interrotto l’autostrada A43. Solo per miracolo non ci sono state persone coinvolte.

Sia l’autostrada che la linea ferroviaria continuano a essere interrotte. Sono in corso i rilievi da parte dei geologi per accertare la stabilità o meno del versante e stabilire la possibilità o meno di ripristinare i collegamenti. Proprio a causa di questa frana è scattato lo stop ai mezzi pesanti che non possono percorrere il traforo del Frejus. Il risultato è che i mezzi pesanti si stanno riversando in massa verso la Valle d’Aosta, con lunghissime code al Monte Bianco. Dove però tra l’altro incombe dal 4 settembre la chiusura per lavori.