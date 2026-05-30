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Ultimo aggiornamento: 17:26

Champions League, a Budapest la finale tra Psg e Arsenal: i francesi per il bis, i Gunners per una storica prima volta | La diretta

di Domenico Cannizzaro
La formazione di Arteta cerca il double dopo lo storico trionfo in Premier League, mentre gli uomini di Luis Enrique vogliono difendere il titolo di campioni in carica
Champions League, a Budapest la finale tra Psg e Arsenal: i francesi per il bis, i Gunners per una storica prima volta | La diretta
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Momenti chiave

  • Psg-Arsenal: si inizia alle 18
    • 17:26

      Squadre in campo per il riscaldamento

      Sia Arsenal che Psg sono entrate in campo per il riscaldamento. Ovazioni da parte delle due tifoserie per le rispettive squadre.

    • 17:25

      Perché si gioca alle 18

      Il cambiamento era stato annunciato ad agosto 2025, con la Uefa che aveva annunciato che l’orario del fischio d’inizio sarebbe cambiato. Un cambiamento netto rispetto a tutte le altre edizioni dell’era moderna, in cui si era sempre iniziato alle 21, per non finire mai prima delle 23. La scelta, ovviamente è da ricondurre anche a motivi commerciali. Con questo cambiamento, infatti, la finale può guadagnare spettatori con altri fuso orari: a Pechino per esempio la finale inizierà a mezzanotte, per quelli indiani alle 22. La motivazione ufficiale, però, è relativa ai tifosi, che così potranno godersi la finale e anche tutto il resto della giornata in modo differente. Dall’avvicinamento, fino ai festeggiamenti successivi che non finiranno tardissimo.

    • 17:06

      Le formazioni ufficiali

      PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Nevers, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

      A disposizione: Chevalier, Marin, Lucas Beraldo, Zabarnyi, Gonçalo Ramos, Kang-in Lee, L.Hernández, Mayulu, Dro Fernández, Barcola, Zaïre-Emery, Mbaye.

      ARSENAL (4-2-3-1): Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié; Rice, Lewis-Kelly; Ødegaard, Saka, Trossard; Havertz. Allenatore: Mikel Arteta.
      A disposizione: Kepa, Gabriel Jesus, Eze, Martinelli, J.Timber, Gyökeres, Nørgaard, Madueke, Merino, Calafiori, Zubimendi, Dowman

    • 17:05

      Champions League, a Budapest si gioca la finale in un orario inedito: il Psg di Kvara per il bis, l’Arsenal per la sua prima volta

    • 17:05

      Dove vedere in tv e streaming la finale

      La finale di UEFA Champions League 2026, in programma oggi,  sabato 30 maggio 2026 alla Puskas Arena di Budapest, sarà trasmessa in diretta alle ore 18 italiane su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su Sky Go e Now, ma sarà trasmessa anche in differita alle ore 21 su TV8. Non è prevista la trasmissione in chiaro in diretta.

    • 17:03

      Psg-Arsenal: si inizia alle 18

      Il Psg per fare bis dopo il successo del 2025 contro l’Inter a Monaco di Baviera, l’Arsenal per vincere la Champions per la prima volta nella sua storia dopo esserci andata vicina 20 anni fa, in finale contro il Barcellona. I Gunners hanno già vinto la Premier League e sognano il double. Inizio a un orario inedito: si gioca alle 18.