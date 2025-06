Un ragazzo di Trento di 29 anni, è morto sabato sera dopo essere precipitato dalla parete del Sasso di San Giovanni sulle Dolomiti Brenta, in Trentino. Stava scendendo in corda doppia quando è caduto lungo la parete. L’allarme al 112 è arrivato intorno intorno alle 20, da parte del compagno di cordata che si trovava con lui. È intervenuto l’elisoccorso di Sondrio, poiché l’elicottero di Trento era impegnato in un altro intervento sulle Pale di San Martino. Sono state allertate anche la guardia attiva di Andalo Fai e la stazione del Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino di Molveno. I soccorsi, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 29enne.

L’elicottero di Trento che sarebbe dovuto intervenire, era impegnato nel soccorso di un 64enne residente a Padova anche lui precipitato e morto mentre stava arrampicando. L’uomo ha fatto una caduta di 30 metri mentre saliva la parete da primo di cordata su Cima dei Lastei (Pale di San Martino). La caduta è stata trattenuta dai due compagni di cordata che hanno chiamato i soccorsi intorno alle 15.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha quindi chiesto l’intervento dell’elisoccorso, reso difficile dalla nebbia che avvolgeva le montagne. Nonostante le difficili condizioni (pioggia, presenza di ghiaccio e neve), i soccorritori hanno raggiunto gli scalatori. Dopo aver messo in sicurezza gli altri due rocciatori, si sono calati per recuperare il ferito. Quando lo hanno raggiunto, l’uomo respirava ancora, ma è deceduto poco dopo. La salma è stata recuperata a bordo dell’elicottero e portata a valle, dove è stata consegnata alle autorità preposte. L’intervento si è concluso poco prima delle 21.