Trovato morto l’escursionista olandese disperso sul Gran Paradiso

È stato trovato morto l’escursionista di nazionalità olandese disperso durante un trekking in Piemonte lungo la Grande Traversata delle Alpi, con ultimo contatto certo presso il rifugio Bruno Piazza in Valchiusella. Non si avevano più sue notizie da mercoledì 18 giugno. Dalle prime verifiche, effettuate dai tecnici del Soccorso Alpino, era stata riscontrata la sua permanenza alla Locanda dell’Aquila a Piamprato, Comune di Valprato Soana, località da dove l’uomo sarebbe partito la mattina del 18 giugno diretto al rifugio Dondena, in Valle d’Aosta. In questa seconda struttura, l’uomo non si è però mai registrato.

L’allarme è stato lanciato dai familiari nella serata di sabato 21 giugno. Sono quindi state avviate le ricerche dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese in Val Soana, sul versante sud del massiccio del Gran Paradiso tra la valle dell’Orco e la Val Chiusella. Il corpo senza vita dell’escursionista è stato individuato durante un sorvolo dell’area in elicottero ed è quindi stato recuperato. to