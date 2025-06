La breve tregua dal caldo è già finita. Dopo “la goccia di aria fredda“ che ha coinvolto tutto il Paese nei giorni scorsi, i termometri torneranno a segnare alte temperature, con punte superiori alla media anche di 4-6 gradi. “Sono previste massime diffusamente superiori ai 30 gradi – spiega Edoardo Ferrara, esperto di 3bMeteo – con punte di 36-37 gradi in Pianura Padana, Toscana, Umbria, Lazio, Sicilia, Sardegna e soprattutto nella seconda parte della settimana anche sul resto del Centrosud quando si potranno sfiorare o superare picchi di 38 gradi“.

In particolare, per sabato è previsto il bollino arancione nelle città di Roma, Bolzano e Brescia, mentre si registrerà un leggero miglioramento nella giornata di sabato con dieci bollini gialli (Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino). Il caldo torrido resterà però una costante nel corso di tutta la prossima settimana, considerata la più calda registrata fino a questo momento. Al centro-sud le temperature potrebbero perfino subire un ulteriore rialzo, mentre al nord “potrebbe smorzarsi almeno in parte intorno al 26-27 giugno per un possibile passaggio temporalesco“, ha spiegato Ferrara.