Nella notte tra venerdì 13 giugno e giovedì 14, due persone sono andate disperse in aree montuose: un escursionista in Abruzzo, nel Parco nazionale della Maiella, e un 44enne a Pieve di Cadore in provincia di Belluno.

Il primo è stato recuperato dopo essere rimasto bloccato in un sentiero di montagna nei pressi del rifugio Manzini. Il salvataggio, coordinato dalla Prefettura di Chieti, è stato reso possibile dall’impiego di un elicottero del 15° stormo dell’Aeronautica militare, sotto la direzione del Comando operazioni aerospaziali, abilitato al volo notturno. La professionalità dei soccorritori ha permesso di trarre in salvo l’escursionista a rischio ipotermia e l’uomo è stato ricoverato presso il pronto soccorso dell’ospedale di Chieti in condizioni che non destano al momento preoccupazioni.

Le autorità, invece, sono ancora alla ricerca del 44enne di Pieve di Cadore. L’uomo è uscito nella notte di casa senza dare più notizie di sé. Le attività delle forze dell’ordine e dei soccorritori sono iniziate alle 7 del mattino: mobilitati il Soccorso alpino di Pieve di Cadore, la Guardia di finanza, con unità cinofile e droni, e i Vigili del fuoco con il proprio elicottero. L’uomo, di corporatura robusta, quando ha lasciato l’abitazione indossava pantaloncini corti neri con fasce bianche e una t-shirt azzurra. Le ricerche continuano nelle zone attorno all’abitato di Pieve di Cadore e nei comuni vicini.